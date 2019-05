Mauro Icardi alla Juventus? Occhio ai precedenti | mai affari con la Signora | ci guadagna

La Curva Nord attacca ancora Mauro Icardi - altro messaggio eloquente della tifoseria : Prosegue il testa a testa tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi. Una parte di supporter nerazzurri continua ad andare contro il proprio ex capitano, posizione ormai presa sin dal suo reintegro in squadra. Già diversi i comunicati con cui i tifosi si schieravano contro l’attaccante argentino. Ora, in vista della sfida di stasera in casa dell’Udinese, la Curva Nord rincara la dose. Ecco il messaggio pubblicato sulla ...

Guendalina Rodriguez : 'Ho avuto rapporti con Mauro Icardi' : Le polemiche attorno a Mauro Icardi sembrano non spegnersi mai, infatti dopo mesi di dissidi con l'Inter (la società di calcio in cui milita e da cui è stipendiato) terminati con un armistizio che ha riportato l'ex capitano in campo, ecco un nuovo colpo di scena che riguarda l'argentino. Questa volta è stata una rivelazione fatta dalla trans Guendalina Rodriguez a creare scompiglio, sui social network e non solo, nei confronti del calciatore e ...

Mauro Icardi nudo sui social dà scandalo - ma Wanda Nara zittisce gli haters | FOTO : Su Instagram le FOTO osé dell'attaccante dell'Inter con la moglie (nonché sua procuratrice sportiva)

Mauro Icardi nudo sui social - le foto : Se quel tavolo della cucina potesse parlare, chissà cosa racconterebbe. Mauro Icardi è tornato a dividere il web grazie ad una foto Instagram che è presto diventata virale.Un'immagine in bianco e nero, che vede la moglie Wanda Nara distesa sul tavolo e lui, il centravanti dell'Inter, completamente nudo che l'afferra per la coscia. Un'immagine alquanto erotica, travolta dai 'mi piace' e dalle critiche, tanto da costringere Wanda, moglie nonché ...

Mauro Icardi - la trans Guendalina Rodriguez rivela : «Ho fatto sesso con lui : che c'è di male?» : Guendalina Rodriguez (presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex compagno di Lory Del Santo e concorrente del Grande Fratello 16, fino all'età di 18 anni Guendalina ha vissuto una doppia...

Vergognatevi! Wanda Nara e Mauro Icardi hot su Instagram : Si sa che la bombastica Wanda Nara non è molto amata da tanti tifosi nerazzurri e l'ultimo scatto super sexy e hot pubblicato su Instagram ha suscitato tanti commenti al veleno. La foto ritrae Icardi sdraiato su un tavolo e lei in toppless mentre poggia i seni sulla pancia del marito. La foto con Mauro Icardi ha ricevuto quasi 500.000 like, tanti commenti di approvazione, molti simpatici e tanti altri di totale disapprovazione: "Al posto di fare ...

Inter - Wanda Nara disegna il futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...

Inter - le ipotesi per il dopo-Mauro Icardi : non solo Duvan Zapata : Quelle che l' Inter deve affrontare in questo finale di stagione potrebbero essere le ultime cinque partite di Mauro Icardi con la maglia nerazzurra. La tregua armata con Spalletti ha la scadenza fissata agli ultimi di maggio, quando la qualificazione in Champions League sarà blindata. Dopodiché si

GF16 - il televoto salva Lemme. Faida icardi - Mauro massacrato : Ambra Lombardo è la terza eliminata del Grande Fratello 16. In nomination ben sei concorrenti: Ivana icardi, Francesca De André, Daniele Dal Moro, Micheal Terlizzi, Mila Suarez e Erica Piamonte, ma la ...

Tapiro d’oro a Wanda Nara - la moglie di Icardi rassicura i fan sul futuro di Mauro all’Inter : La moglie e agente di Icardi a Striscia la notizia parla del futuro dell’attaccante argentino “La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini“. Così Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, tranquillizza i tifosi nerazzurri sul futuro dell’attaccante ai microfoni dell’inviato di Striscia la notizia Valerio ...