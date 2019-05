La disoccupazione Usa tocca i minimi da 50 anni

Usa : tasso disoccupazione scende al 3 - 6% : L'economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro da quando e' finita la Grande Recessione nel 2009.

disoccupazione Usa ai minimi da mezzo secolo ma i salari non decollano : ... nel primo trimestre è avanzata al passo più convinto dal 2010, sono di buon auspicio per un prolungamento dell'espansione e per allontanare spettri di nuovi rovesci dell'economia e recessioni. ...

Usa - in aprile disoccupazione ai minimi dal 1969 : 263mila nuovi posti di lavoro : Ad aprile il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso al 3,6%. Non era così basso dal 1969. L’economia americana ha creato circa 20 milioni di posti di lavoro da quando è finita la Grande Recessione nel 2009. Soltanto nel mese di aprile si contano 263mila nuovi posti, ben oltre le attese degli analisti. Delude invece l’andamento dei salari, saliti solo dello 0,2% in aprile rispetto a marzo. Dato inferiore alle attese degli analisti, che ...

disoccupazione Usa ai minimi da mezzo secolo ma i salari non decollano : Quasi trecentomila nuovi posti di lavoro e un tasso di Disoccupazione sceso a nuovi minimi da quasi mezzo secolo a questa parte, dal 1969. Assieme alle 263.000 assunzioni nette di aprile. Restano due nodi: i salari non crescono quanto dovrebbero; resta alta la quota di lav oro precario...

Usa : disoccupazione 3 - 6% - minimo dal 1969 : 16.05 Negli Stati Uniti, passi avanti contro la disoccupazione, che nel mese di aprile, ha raggiunto il tasso il 3,6%, ai minimi degli ultimi 49 anni: era dal 1969 che il tasso di disoccupazione non toccava un livello così basso. Da quando è finita la recessione, l'economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro.

Negli Usa disoccupazione al 3 - 6% : ai minimi dal 1969 : Il tasso di disoccupazione Negli Stati Uniti in aprile è calato al 3,6%, ai minimi degli ultimi 49 anni: era infatti dal dicembre 1969 che non toccava un livello così basso. L’economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro da quando è finita la Grande Recessione nel 2009.L’economia americana ha creato in aprile 263.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti.A spingere la creazione dei posti ...

Usa : +263.000 posti di lavoro ad aprile - disoccupazione al 3 - 6% : New York, 3 mag., askanews, - Ad aprile, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione è sceso più di quanto atteso. Negli Stati Uniti, sono stati creati 263.000 ...

USA - invariate le richieste di sussidio alla disoccupazione settimanali : Stabili le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 27 aprile 2019. I "claims" sono risultati pari a 230.000 unità, come nella settimana precedente, dato preliminare non ...

USA - aumentano oltre attese le richieste di sussidio alla disoccupazione : In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 20 aprile 2019. I "claims" sono saliti di 37.000 unità a 230.000 dalle 193.000 unità riviste della settimana ...

USA - richieste sussidio disoccupazione ai minimi dal 1969 : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 13 aprile 2019 . I "claims" sono diminuiti di 5.000 unità a 192.000 dalle 197.000 unità riviste della settimana ...