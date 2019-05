Il battibecco tra Salvini e Boldrini dopo il comizio a Forlì

Nuovo battibecco tra Salvini e Raggi : 19.15 "Ho le spalle larghe, non mi spavento facilmente. Le ville dei clan mafiosi le ho abbattute dopo decenni di silenzio delle precedenti giunte.Per togliere la spazzatura serve duro lavoro e costanza. Non bastano due tweet e qualche battuta a effetto. Non voglio inutili polemiche elettorali. Lavoriamo!". Così il sindaco di Roma, Raggi, al ministro Salvini che ha continuato il 'pressing' su Roma, dicendo:"Non occorre uno scienziato per ...

Economia - battibecco tra Borghi e Monti. L’ex premier interrotto dal leghista : ‘Lo dica con parole sue’. ‘Come - scusi?’ : battibecco tra l’economista ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, e il deputato della Lega, Claudio Borghi. I due erano ospiti, insieme a Benedetto Della Vedova (+Europa), Massimiliano Salini (Forza Italia) e Patrizia Toia (Pd), a Una serata per l’Europa, a Milano. Le frecciate sono iniziate quando Borghi ha sostenuto che l’andamento dello spread è relativo a un dato periodo di tempo, e non ha senso compararlo con il ...

M5s - Travaglio : “Come gli altri dopo arresto De Vito? Devono impegnarsi allo spasimo per raggiungere Pd e FI”. battibecco tra Gruber e Fraccaro : “Se vogliamo dire che quelli del M5s sono come gli altri solo perché hanno preso il loro primo dirigente per corruzione (Marcello De Vito, ndr) mi sembra un poco. Dovranno impegnarsi allo spasimo per raggiungere i livelli di Pd e Forza Italia”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. In studio anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ...