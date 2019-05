Crisi irreversibile o gioco delle parti? Cosa scrivono i giornali sul governo

agi

(Di sabato 4 maggio 2019) Ilsi sta avvitando intorno al “caso Siri”. La Stampa titola che sulla vicenda c'è “L'aut-aut di Conte”, il quale minaccia “Se resta, pronto a dimettermi”; Per il Corriere sul caso del sottosegretario leghista, Di Maio e Salvini sono alla “sfida finale”. E mentre Il Messaggero vede un “piano Salvini per rimandare la “dopo il voto” europeo, Libero denuncia “Ilsporco di Di Maio” descrivendo un “Conte tenuto al guinzaglio”. E Il Fatto Quotidiano mette insieme un “doppio flop” del vicepremier leghista nella stessa giornata, che “s'incarta su Siri” mentre “i giudici bocciano il decreto migranti”. “Salvini dà lo sfratto al premier: ‘Conte non ha più la mia fiducia'” titola la Repubblica. Game over. Siamo agli scampoli di fine stagione?Leggi anche: "Con M5s è finita". Salvini e la tentazione di staccare la spinaPer l'ennesimo giorno consecutivo il caso ...

