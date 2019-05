Zaccardo scrive a Messi | ' Ti aspettiamo al Milan'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) La semifinale di Champions League fra Barcellona e Liverpool ha confermato che Leoresta uno dei migliori giocatori al mondo. Una grande prestazione quella dell'argentino che grazie ai suoi due gol (di cui uno è un capolavoro su punizione) ha contribuito alla vittoria del Barcellona per 3 a 0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League. L'argentino resta il sogno di mercato di molti top club europei, ma secondo la maggior parte dei media sportivi, difficilmente deciderà di concludere la carriera calcistica in un altro club diverso dal Barcellona.A proposito di, ha destato simpatia il post di Instagram condiviso da Cristian(campione del mondo 2006 con la nazionale italiana di Marcello Lippi ed ex giocatore fra gli altri di Bologna e) sul suo profilo ufficiale: nel post l'ex giocatore ha condiviso una foto che lo immortala proprio con ...

