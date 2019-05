Tumori | accordo Gemelli-Cina per cure personalizzate

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Creare modelli che predicano il livello di aggressività di un tumore e la risposta del paziente ai trattamenti oncologici, sfruttando in una modalità innovativa le immagini che provengono da Tac, risonanza magnetica e Pet. E’ l’obiettivo dell’di cooperazione scientifica firmato a Roma tra la Fondazione policlinico universitario AgostinoIrccs e il Sichuan Cancer Hospital and Institute, affiliato alla University of Electronic Science and Technology of China (Uestc) di Chengdu, in. Il progetto sarà incentrato in una prima fase su immagini di risonanza magnetica, ottenute da pazienti con neoplasie del retto. Hanno siglato l’intesa Lang Jinyi, presidente del Sichuan Cancer Hospital and Institute, e Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione policlinicoIrccs, con Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione. Il progetto, ...

