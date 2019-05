Terremoto a Palermo, scossa in serata: paura tra la popolazione (Di venerdì 3 maggio 2019) La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 3 maggio 2019) La, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fanpage : Terremoto a Palermo, scossa in serata: paura tra la popolazione - OcchioNapoli : Terremoto in provincia di #Palermo - OcchioSalerno : Terremoto in provincia di #Palermo -