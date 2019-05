Recensione Zero Smart Video Doorbell | il video campanello con intelligenza artificiale

Katana ZERO - Recensione : "Una trama non convenzionale". I casi in cui un'etichetta di questo tipo riesce a nascondere qualcosa di davvero inaspettato o anche solo vagamente sorprendente probabilmente si contano sulle dita di una mano. D'altronde quando chi ha creato un gioco o si occupa della sua pubblicazione e parla della propria creatura tende inevitabilmente a ingigantirne le qualità e perché no a parlare di feature innovative là dove a conti fatti di fresco c'è ...

Zanki Zero : Last Beginning - Recensione : Il pedigree di Zanki Zero: Last Beginning non può lasciare indifferente una certa fetta di videogiocatori: da una parte, il titolo è stato sviluppato con il contributo di uno staff che in passato ha partecipato alla realizzazione dei due Etrian Odyssey e Shin Megami Tensei: Strange Journey; dall'altra abbiamo nomi anche più riconoscibili grazie al successo della saga Danganronpa, come Yoshinori Terasawa and Takayuki Sugawara, rispettivamente ...