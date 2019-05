PAOK campione | l’oro di Salonicco

lanotiziasportiva

(Di venerdì 3 maggio 2019) Hanno spezzato il dominio ateniese che durava dal 1988. E puntano alla terza coppa di Grecia consecutiva. Con un presidente a dir poco vulcanicodi Stefano RavagliaL’11 marzo del 2018 il presidente delIvan Savvidis, un miliardario russo molto vicino a Putin, entra in campo con una pistola nella fondina come un qualsiasi agente di polizia in servizio. Motivo? Protestare contro l’annullamento di una rete per fuorigioco alla sua squadra, nella sfida all’AEK Atene. La federazione ellenica lo squalifica per tre anni. Non crediamo che ciò abbia comunque impedito all’oligarca di festeggiare qualcosa di assolutamente straordinario: dopo trentaquattro anni dall’ultimo titolo, e dopo trentuno anni di dominio della triade Panathinaikos-Olympiakos-AEK, ilè tornatodi Grecia. Se domenica contro il Giannina, ...

