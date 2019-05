Milan – Via non solo Gattuso | sarà rivoluzione tecnica | si pensa a un dirigente

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) La sua presenza è costante, forte, importante. In questi giorni delicati Leonardo, come da normale compito di ogni, sta seguendo la squadra curando nel minimo dettagli ogni situazione che potrebbe destabilizzare l’ambiente. Ha seguito la vicenda, confermato fino a fine stagione, ma siamo sicuri che luiancora in rossonero?Domanda che si pone la Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne. La società starebbe infattindo ad un nome importante per quanto riguarda la parte: l’attuale manager del Lille Luis Campos, scopritore di talenti come Mbappé, che ha però rifiutato già la Roma tempo fa. In Francia è stato confermato e vorrebbe proseguire un progetto già iniziato da un po’. Ma secondo la rosea è un’operazione che, seppur delicata e ben lontana dal concretizzarsi, potrebbe essere un’idea del futuro non troppo ...

