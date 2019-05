Manduria - Taranto - Omicidio Stano | in carcere anche i 2 maggiorenni

Taranto - anziano pestato a morte a Manduria : 8 fermi - 6 sono minorenni : sono otto le persone fermate in merito al pestaggio e l'omicidio Antonio Cosimo Stano , il 65enne deceduto lo scorso 23 aprile per 'shock cardiogeno' nel reparto di rianimazione dell'Ospedale ...

Taranto - Segregato e picchiato a morte dal branco : indagini a Manduria : U na vicenda che lascia sgomenti quella avvenuta a Manduria, in provincia di Taranto, dove un gruppo di 14 adolescenti, quasi tutti minorenni, è finito sotto indagine per la morte di un 66enne ex ...