L’obesità si può sconfiggere | scongiurando anche diabete | malattie cardiovascolari e

(Di venerdì 3 maggio 2019) Parte da Napoli la rivoluzione del movimento contro, un progetto che nasce dall’Ordine dei Medici partenopeo e UISP Napoli, in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi e l’Università Partenope (Dipartimento di scienze motorie e del Benessere) e con il patrocinio del Comune di Napoli. Evocativo il titolo: «Obesità? No grazie, preferisco muovermi!». Domani (sabato 4 maggio) un primo appuntamento nell’auditorium dei Medici di Napoli sul tema «Obesità tra prevenzione e strategie terapeutiche: siamo già in ritardo?», poi due eventi che animeranno piazza Municipio (il 12 e il 25 maggio) all’insegna della prevenzione.Verrà infatti insediato il villaggio «Sport e Salute», dove gratuitamente verrà consentito ai cittadini di poter effettuare visite mediche, misurazioni della glicemia, elettrocardiogramma e valutazione dell’IBM. Saranno proprio i medici ...

