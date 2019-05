Legge 104 e invalidità per pass disabili | quali tipi sono esclusi

Bollo auto 2018 : rimborso retroattivo con Legge 104 - come fare : Bollo auto 2018: rimborso retroattivo con Legge 104, come fare rimborso Bollo auto con Legge 104 è retroattivo? L’esenzione del Bollo auto è prevista in casi particolari con la Legge 104 (qui un articolo “ come capire quando si ha diritto”). Nel caso in cui il riconoscimento avviene tardi, può essere chiesto il rimborso? Meglio specificando, quest’ultimo può essere retroattivo? Ci sono solo alcuni casi in cui è possibile richiedere il ...

Legge 104 : permessi articolo 33 e orari - nessuna fascia da rispettare : Legge 104: permessi articolo 33 e orari, nessuna fascia da rispettare Fasce orarie Legge 104 L’articolo 33 della Legge 104 del 1992 dispone i permessi retribuiti come agevolazioni per i beneficiari con handicap in condizione di gravità e per i familiari che li assistono. Li troviamo ai commi 2 e 3, dove si stabilisce che i beneficiari possono godere di 3 giorni di permessi retribuiti al mese (o 2 ore al giorno), a meno che la persona ...

Legge 104 : cambio beneficiario o rinuncia - come si procede : Legge 104: cambio beneficiario o rinuncia, come si procede cambio o rinuncia Legge 104, quando ci sono gli estremi Il lavoratore che fruisce dei permessi Legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ha la possibilità di rinunciare ai suoi benefici per cause non dipendenti dalla sua volontà. Queste possono essere, a titolo di esempio, un aumento dell’attività professionale con conseguente riduzione di tempo o problemi di salute ...

Legge 104 senza indennità di accompagnamento - come si ottiene : Legge 104 senza indennità di accompagnamento, come si ottiene come avere la Legge 104 senza accompagnamento Ottenere i benefici previsti dalla Legge 104 è possibile anche senza indennità di accompagnamento. Spesso si tende a confondere le due cose, per il semplice fatto che vengono riconosciute assieme, ma in realtà le due cose non sono collegate tra loro. Nel senso che si può ottenere la Legge 104 senza indennità di accompagnamento. Legge ...

Legge 104 : detrazioni fiscali acquisto auto con finanziamento - come averle : Legge 104: detrazioni fiscali acquisto auto con finanziamento, come averle I titolari di Legge 104 hanno diritto a delle detrazioni fiscali e particolari agevolazioni legate all’acquisto di un’automobile. Le agevolazioni sono riservate solo ad alcuni soggetti con disabilità e solamente per alcuni tipi di veicoli. Andiamo a riepilogare cosa c’è da sapere sulle agevolazioni legate al settore auto per i titolari di Legge 104, con una nota anche ...

Legge 104 : abuso permessi per vacanza - il caso di Vigevano : Legge 104: abuso permessi per vacanza, il caso di Vigevano Abusare dei permessi Legge 104 è una piaga da combattere. La finalità principale di questo istituto è infatti l’assistenza, non necessariamente continuativa, a un parente disabile. I permessi 104 non sono infatti equiparabili ai giorni di ferie, anche se purtroppo alcuni lavoratori dipendenti che ne beneficiano li trattano come tali. E questi fatti spesso sono protagonisti delle ...

Abusava permessi Legge 104 - denunciata : VIGEVANO, Pavia,, 22 APR - Aveva ottenuto il permesso di assentarsi dal lavoro alcuni giorni al mese, in base alla Legge 104, per assistere il padre disabile. Invece ne approfittava per compiere ...

Legge 104 e congedo straordinario dipendente in malattia - si può avere? : Legge 104 e congedo straordinario dipendente in malattia, si può avere? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente che può usufruire dei benefici della Legge 104 perché un suo parente è disabile in situazione di gravità, e quindi risponde al profilo descritto dalla Legge 104/92, art. 3 comma 3. Il lavoratore a cui viene riconosciuto il diritto può dunque usufruire di 3 giorni di permesso retribuito mensile, giornate che saranno dedicate ...

Legge 104 e disabili : agevolazioni in arrivo con “provvedimenti ad hoc” : Legge 104 e disabili: agevolazioni in arrivo con “provvedimenti ad hoc” agevolazioni Legge 104, i provvedimenti La politica si occupa spesso di disabili e titolari di Legge 104, in particolar modo con prospettive improntate ad agevolazioni e sostegno. Si fa qualcosa, ma si potrebbe far sempre di più. È questo il concetto della nota redatta dal consigliere di Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi. Un pensiero diffuso dai principali media ...

Legge 104 : bonus Inps Home care premium 2019 - come avere 1050 euro : Legge 104: bonus Inps Home care premium 2019, come avere 1050 euro bonus Inps 1050 euro nel 2019 come avere il bonus Inps da 1050 euro per i titolari di Legge 104? L’Inps ha infatti pubblicato il bando per il Progetto Home care premium Assistenza Domiciliare rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici, nonché ai loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti. come scrive l’Istituto il Progetto prevede il coinvolgimento ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...

Legge 104 : acquisto Tv per disabili - detrazioni fiscali e a chi spettano : Legge 104: acquisto Tv per disabili, detrazioni fiscali e a chi spettano detrazioni fiscali acquisto TV Come abbiamo già scritto in altre occasioni in nostri articoli (come in questo caso), coloro a cui sono stati riconosciuti i termini della cosiddetta Legge 104 possono beneficiare del pagamento dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di alcuni prodotti. In particolare ciò vale per l’acquisto di determinati prodotti e a determinate ...

Legge 104 : permessi retribuiti per handicap serio. La panoramica : Legge 104: permessi retribuiti per handicap serio. La panoramica Legge 104 per handicap serio La Legge 104 dà diritto ad alcune agevolazioni, tra cui i permessi retribuiti. Questo beneficio è riservato solo ai lavoratori dipendenti che assistono minori o parenti affetti da handicap in situazione di gravità, rispondenti dunque al profilo dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92. I permessi retribuiti sono regolamentati dall’articolo 33 della ...

Pensione anticipata 2019 : Legge 104 per dipendenti pubblici e privati : Pensione anticipata 2019: Legge 104 per dipendenti pubblici e privati Legge 104 e Pensione anticipata per pubblici o privati Come è noto la Legge 104 riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che assistono un familiare con handicap. Chi effettua attività di caregiver per familiari con handicap in situazione di gravità ha diritto anche a delle agevolazioni piuttosto considerevoli, come ad esempio ...