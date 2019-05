In fiamme il Samsung Galaxy S10 5G | paragonabile al Note 7?

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Comincia a prendere fuoco ilS10, in versione 5G: il dispositivo, stando a quanto riportato su 'indianexpress.com', è stato avvolto dalle, come attesta l'immagine di anteprima dell'articolo. Il problema sarebbe da ricercarsi nella batteria, visto il rigonfiamento riscontrabile lungo il vano posteriore (un po' come fu per il7). IlS10 5G è stato da poco commercializzato in Corea del Sud, dove sta riscuotendo anche un certo successo, in attesa di varcare anche i confini europei.L'unità in questione, posseduta da un tale signor Lee, ha dapprima emanato un odore sgradevole di bruciato, per poi prendere progressivamente fuoco nel giro di pochi secondi. L'episodio è stato posto all'attenzione del colosso di Seul, che ha svolto subito tutte le indagini del caso per chiarire le cause dell'accaduto. Il team di competenza ha affermato che non si è ...

