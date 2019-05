HITMAN 2 | Torna il Bersaglio Elusivo “L’immortale Sean Bean”

gamerbrain

(Di venerdì 3 maggio 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno ripubblicato Il ritorno dell’Immortale, la missionedi2 con protagonista l’attore di fama internazionaleBean, che vestirà di nuovo i panni di Mark Faba, un ex agente dell’MI5 divenuto sicario.A partire da oggi, i giocatori avranno tempo fino al 3 giugno per eliminare Mark Faba in questo rischioso contratto in cui non sono concesse seconde possibilità. Questa sarà anche una nuova possibilità per tutti coloro che non sono riusciti ad eliminare Mark Faba in passato. La missione Il ritorno dell’Immortale è gratuita per tutti i giocatori, inclusi quelli che hanno acquistato il Miami Pack di2, reso disponibile come acquisto separato ...

