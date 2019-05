Facebook a lavoro su una propria criptovaluta

I ricercatori di Facebook sono al lavoro per trasformare semplici video in videogiochi : Facebook è una società che da tempo studia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e recentemente i suoi ricercatori hanno capito come poter sviluppare un videogioco partendo semplicemente da un video.Il progetto, come riporta Rock Paper Shotgun, chiamato dai ricercatori Vid2game consente di creare un avatar controllabile attraverso filmati live-action. Il primo esperimento è stato creato utilizzando una persona che gioca a tennis.In questa ...

Facebook - come funzionano gruppi e annunci di lavoro nella nuova app : Con questa funzione il social network di Menlo Park prova a insediare la leadership di LinkedIn, la piattaforma dedicata al mondo professionale. La pagina gruppi della nuova app di Facebook: qui come ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio, Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, invadere le ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio ricorre la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, cioè l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori: è un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : IMMAGINI e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio è il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori). Si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). E’ un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed emarginati. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta ...

Facebook - al lavoro su un proprio assistente digitale. Ora è ufficiale : Il social ha confermato a TheVerge lo sviluppo dell'assistente digitale: "Stiamo lavorando per sviluppare tecnologie di assistente voce che possano funzionare in tutti i nostri prodotti di realtà virtuale e aumentata, compresi Oculus, Portal e i dispositivi futuri"

Formazione digitale per trovare lavoro : la piattaforma di Facebook e Smart2impact : Tra le altre 3bee, fra le 10 migliori idee al mondo per la sostenibilità secondo Fondazione Barilla,, D-Heart, premio Red Dot come migliore prodotto biomedicale per design 2018, o MiMoto,che ha ...

Facebook lancia Start2work : 120 posti di lavoro nel digital con contratti fino a 40mila euro annui. Ecco come funziona : Non solo navigator: ora anche i big del digitale fanno da intermediari e mettono a disposizione spazi di formazione per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ovviamente in chiave startup, in Italia: Facebook ha lanciato in questi giorni Start2work, un progetto che prevede già 120 posti di lavoro in startup definite “ad alto impatto sociale” – dalla sostenibilità ambientale alla sharing economy – e che punta a raggiungere ...

Facebook - al lavoro su un proprio assistente digitale. Ora è ufficiale : Il social ha confermato a TheVerge lo sviluppo dell'assistente digitale: "Stiamo lavorando per sviluppare tecnologie di assistente voce che possano funzionare in tutti i nostri prodotti di realtà virtuale e aumentata, compresi Oculus, Portal e i dispositivi futuri"

Dalle offerte di lavoro al wifi : 4 funzioni di Facebook che forse non hai mai usato : Tutti conosciamo Facebook e il suo utilizzo e pensiamo di saperlo usare alla perfezione, ma ci sono alcune funzioni del social network di Mark Zuckerberg che pochi conoscono e possono invece essere molto utili in diverse occasioni. Almeno sulla carta. Abbiamo provato a testarle per qualche settimana per capire se alcune di queste sono effettivamente utili. 1. Guide delle città Cominciamo con l’opzione “Guide della città”, che offre la ...

Facebook e Instagram down in Europa - Usa e Sudamerica. 'Al lavoro per risolvere' : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...