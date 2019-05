Disoccupazione Usa ai minimi da mezzo secolo ma i salari non decollano

Usa - in aprile Disoccupazione ai minimi dal 1969 : 263mila nuovi posti di lavoro : Ad aprile il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso al 3,6%. Non era così basso dal 1969. L’economia americana ha creato circa 20 milioni di posti di lavoro da quando è finita la Grande Recessione nel 2009. Soltanto nel mese di aprile si contano 263mila nuovi posti, ben oltre le attese degli analisti. Delude invece l’andamento dei salari, saliti solo dello 0,2% in aprile rispetto a marzo. Dato inferiore alle attese degli analisti, che ...