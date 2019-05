TelevideoRai101 : Delitto Manduria,maggiorenni in carcere - Seamarin151 : Delitto a Manduria.Centro di appena 33.000 abitanti, l'assassinato abitava in zona centrale(non in aperta campagna!… - cesarebrogi1 : RT @marco_d_g: L'omertà dei paesani che sapevano fa quasi più schifo del delitto commesso #Manduria -

Il gip del Tribunale di Taranto ha emesso nei confronti dei dueindagati per le violenze su Antonio Stano, il 66enne dipicchiato e deceduto, un'ordinanza di custodia cautelare in. Il giudice ha quindi condiviso il quadro accusatorio della Procura, anche in relazione al reato di tortura. La stessa decisione era stata adottata ieri dal gip del Tribunale dei minori nei confronti degli altri 6 indagati per le violenze sulla vittima.(Di venerdì 3 maggio 2019)