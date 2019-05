De Luca | “Ho mandato a Conte una lettera | un anticipo di querela Governo? Litigi tra un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Houna bellaal presidente del Consiglio, una specie didi: ho diffidato ildal proseguire nel commissariamento della Sanità campana. Ho detto in maniera formale che ilè in una posizione di illegalità“. Lo annuncia su Lira Tv il presidente della Regione Campana, Vincenzo De, che attacca duramente anche il M5s locale e il ministro della Salute Giulia Grillo: “Il metodo di iniziativa dei 5 Stelle è questo: fare le canaglie a Roma e fare demagogia sui territori. I problemi in Campania derivano da una prescrizione fatta dal ministero della Salute, e cioè ridurre di 40 unità le strutture complesse della Campania, altrimenti non avrebbero approvato il piano ospedaliero. Mentre a Roma fanno queste prescrizioni, i 5 Stelle vanno nei territori e fanno gli imbecilli. Demagogia a ruota libera”.A proposito della ...

