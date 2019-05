Cinema | é morto Peter Mayhew | Chewbecca di guerre stellari

Renato De Maria in sala e su Netflix con Lo Spietato : “Il Cinema come è stato vissuto nel ‘900 è morto” : “Il cinema come lo intendevamo noi negli anni ‘70 e ‘80, e in generale inteso come lo abbiamo vissuto nel ‘900 è sicuramente morto”, ha spiegato il regista de Lo Spietato (8-9-10 aprile nelle sale cinematografiche e dal 19 aprile su Netflix) “Il cinema comunque non muore perché c’è bisogno ogni volta di raccontare delle storie. Certo la fruizione di queste storie si sta modificando. Secondo me la sala non morirà mai. come il teatro non è morto ...