Anche voi amate Manuela Arcuri?

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta Anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

Usate Anche voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google : Google aggiunge un simpatico easter egg su Thanos nella pagina di ricerca, anche da smartphone: potrete schioccare anche voi le dita con il Guanto dell'Infinito! L'articolo Usate anche voi le Gemme dell’Infinito come Thanos con il nuovo easter egg di Google proviene da TuttoAndroid.

The Voice of Italy 2019 - Morgan a Blogo : "Freccero è un genio - è Anche grazie a lui se sono tornato" (video) : Parte questa sera The Voice of Italy 2019.Nuovo cast e un meccanismo rinnovato: da oggi, martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte il talent show giunto alla sua sesta edizione. A condurre le otto puntate del talent show che ha conquistato 500 milioni di spettatori in tutto il mondo arriva Simona Ventura, mentre le poltrone girevoli ospitano 4 coach inediti: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno.prosegui la ...

Ambra : «Io - disordinaria - e buona domenica Anche a voi» : È domenica mattina, sono le sei e la sveglia ha già emesso il suo secondo «ruggito» che obbliga me e mio figlio Leonardo ad alzarci. Non è una punizione educativa ad averci fatto rientrare dalle vacanze oniriche domenicali in anticipo, piuttosto la voglia di essere puntuali alla prima partita di rugby del «mio bambino», rido. In cucina sta per essere servita la colazione: caffè caldo e biscotti al ...

The Voice of Italy - nel cast Anche un volto già noto - ecco chi è - VIDEO : Micaela è l'unico volto già noto del mondo dello spettacolo, gli altri concorrenti debutteranno per la prima volta in televisione. Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su ...

Torna The Voice of Italy - alla ricerca della Voce 'Spazio ai puristi ma Anche alla new generation di talenti' : The Voice of Italy , riparte, con un cast di giudici rinnovato, sotto la guida di Simona Ventura , da martedì 23 aprile alle 21.20 su Rai2 e Radio2, radio ufficiale del programma. Gigi D'Alessio, ...

The Voice - Guè Pequeno su Fedez : “Forse dovevo lanciarlo più lontano”. Morgan : “Ho accettato Anche se mi hanno retrocesso” : Mancano poche settimane all’inizio di The Voice e già si parla molto del talent che vede il ritorno in Rai di Simona Ventura nel ruolo di conduttrice. E la giuria? Il quartetto non è da sottovalutare, e ovviamente Guè Pequeno, Morgan, Elettra Lambroghini e Gigi D’Alessio hanno già cominciato a rilasciare dichiarazioni. “Non tutti sanno che, oltre ad aver venduto tanti dischi – racconta il rapper al settimanale Chi – ...

«Leaving Neverland» : abbiamo visto il documentario su Michael Jackson. Fatelo Anche voi : cronaca giudiziaria. Jackson è morto, ma è tutt'ora osannato. Intanto, le radio americane hanno cancellato dalla loro rotazione musicale i brani del re del pop e i Simpson hanno eliminato dai loro ...

Le watch face di Mobvoi disponibili sul Play Store Anche per tutti gli smartwatch Wear OS : Sono state pubblicate sul Play Store diverse delle watch face disponibili per i vari Ticwatch di Mobvoi. Sono 37 e possono essere installate su tanti smartwatch L'articolo Le watch face di Mobvoi disponibili sul Play Store anche per tutti gli smartwatch Wear OS proviene da TuttoAndroid.