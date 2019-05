Alonso | «Sto pensando alla Dakar per il 2020»

Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC - al suo posto Hartley : Dopo la 24 Ore di Le Mans 2019 il due volte campione del mondo di F1 Fernando Alonso affronterà nuove sfide nel motorsport e lascerà il suo posto nel team TOYOTA GAZOO Racing nel FIA World Endurance Championship a Brendon Hartley. Fernando, who will explore new motorsport adventures within the TOYOTA GAZOO Racing family, will […] L'articolo Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC, al suo posto Hartley sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

WEC - Fernando Alonso prepara l’addio alla Toyota : al suo posto potrebbe arrivare un ex Formula 1 : Il pilota spagnolo potrebbe lasciare la Toyota per la ‘serie invernale’ del WEC, al via il prossimo settembre con la gara di Silverstone La permanenza di Fernando Alonso nel WEC potrebbe non andare oltre l’estate, il pilota spagnolo infatti avrebbe deciso di lasciare la Toyota prima dell’inizio della ‘serie invernale’, che scatterà a settembre con la gara di Silverstone. Photo4/LaPresse Il team ...