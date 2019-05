Roma | Concertone del Primo Maggio

Concertone del Primo Maggio a Roma sotto la pioggia tra musica - lavoro ed Europa : La pioggia rovina la festa in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati. Nonostante gli scongiuri di Ambra a inizio maratona, e la maglietta di ...

Concertone del 1° maggio a Roma : Ambra s'incazza come Allegri VIDEO : 'Contare le donne nella lista di un concerto mi sembra assurdo - dice la conduttrice - e dare al mondo della musica la sensazione che pur di realizzare il 50 e 50 ci si può infilare dentro chiunque, ...

Il tema centrale del concertone del 1 maggio di Roma : Chiusa la parentesi politica la discussione passa sul cast, a parlare anche Massimo Martelli, capo progetto e autore del concertone, che annuncia la presenza sul palco di Ilaria Cucchi per un ...

A Roma il tradizionale concertone per la festa dei lavoratori : Cortei in gran parte delle città italiane. Il leader della Cgil Landini lancia la proposta di un solo sindacato per il lavoro: 'Non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che ...

1° Maggio : lavoro - diritti ed Europa al Concertone di Roma : "Il fatto che questo concerto per tanti anni riesca a coniugare una data così tradizionalmente importante con il mondo della musica e con i giovani a cui si riferisce, è un valore che ne dimostra l'...

Primo Maggio - il concertone sembra Sanremo : sul palco di Roma anche Silvestri - Achille Lauro e Motta : ... in una sorta di compromesso storico per rinnovare la musica italiana? Per Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico del concertone 'Baglioni ha pescato dal nostro mondo, molti artisti che ...

Manuel Agnelli al concertone del primo Maggio a Roma : Il leader degli Afterhours, Manuel Agnelli, accompagnato da Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge al cast del concertone del primo Maggio a Roma.

Annunciati nuovi artisti del Primo Maggio 2019 a Roma : Anastasio - The Zen Circus e molti altri al Concertone : Si fa sempre più lunga la lista degli artisti del Primo Maggio 2019 a Roma: dopo i grandi nomi di Daniele Silvestri e Noel Gallagher coi suoi High Flying Birds e gli altri gruppi e solisti già Annunciati, arrivano nuove aggiunte al cast a 15 giorni dal tradizionale appuntamento col Concertone per la Festa dei Lavoratori. Sul palco allestito in Piazza San Giovanni si esibiranno anche Anastasio, al suo debutto al Primo Maggio dopo la vittoria a ...

Noel Gallagher’s High Flying Birds al Primo Maggio di Roma : il cast aggiornato del concertone : Noel Gallagher's High Flying Birds al Primo Maggio a Roma, per la prima apparizione live del 2019. Nella giornata di oggi, un altro artista si è aggiungo al cast già ricco del concertone del Primo Maggio a Roma: Noel Gallagher, e il suo gruppo, suoneranno in Piazza San Giovanni prima degli altri appuntamenti italiani in programma per l'estate. Nel mese di luglio, Noel Gallagher tornerà in concerto lunedì 8 al Pistoia Blues Festival (Piazza ...