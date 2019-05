MotoGP - Speciale ' Ho girato con Rossi'

MotoGP - Marquez : 'A Jerez gara speciale'. Lorenzo : 'Tra le piste che preferisco' : C'è grande voglia di rivalsa nelle parole di Marc Marquez che deve riscattare la caduta che lo ha tolto di scena ad Austin: "Jerez è sempre una gara speciale perché è la prima in Europa e c'è molto ...

MotoGP – Un tifoso speciale per Valentino Rossi in Texas : Channing Tatum al fianco del Dottore ad Austin [FOTO] : Channing Tatum fa il tifo per Valentino Rossi ad Austin: l’attore statunitense al fianco del Dottore dopo le qualifiche del Gp texano Sono andate in scene ieri sera, dopo diversi rinvii e tanta preoccupazione a causa del cattivo tempo, le qualifiche del Gp di Austin. Marc Marquez ha conquistato la pole position, sul circuito texano, lasciandosi alle spalle Valentino Rossi e Crutchlow. Periodo roseo per il Dottore, che dopo il podio ...

MotoGP – Da Valentino Rossi alla famiglia di Nicky Hayden : non manca nessuno per lo speciale tributo al Kentucky Kid [VIDEO] : Tutti uniti sulla collina di Nicky Hayden per rendere omaggio al Kentucky Kid nel giorno del ritiro del suo 69 dalla MotoGp Un weekend emozionante e commovente ad Austin: il fine settimana di gara in Texas è iniziato con momenti davvero speciali e da brividi. E’ stato infatti ritirato ufficialmente ieri dalla MotoGp il 69 di Nicky Hayden, alla presenza della sua famiglia al completo. Dopo la cerimonia di consegna del numero del ...

La MotoGP si ferma - ma Valentino Rossi e i giovani della VR46 scendono in pista : allenamento speciale a Misano [FOTO] : Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento in pista con i giovani dell’Academy in pista a Misano La MotoGp è attualmente in pausa: dopo il Gp del Qatar, che ha dato il via alla stagione 2019, i piloti si godono un po’ di relax per arrivare carichi e motivati al pRossimo appuntamento, il Gp d’Argentina, in programma il 31 marzo. Nessuna pausa però per Valentino Rossi: il Dottore, oltre ai soliti allenamenti al Ranch, è ...