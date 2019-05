Meteo Milano | maltempo in arrivo | il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e vento forte è stato emesso a decorrere da stasera, a partire da mezzanotte. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a ...

Meteo Ravenna - vento. Crollati venti alberi a Cervia e Milano Marittima : Cervia, 26 marzo 2019 " Il day after di Cervia e Milano Marittima dopo la tempesta di vento è pesante: sono cadute una ventina di piante , soprattutto in strada senza però nessuna conseguenza sulle ...

Meteo : Milano Sanremo 2019 : Al via Sabato 23 Marzo la classica di inizio stagione, la Milano-Sanremo giunta alla sua 110° edizione. La partenza, sarà da piazza Castello alle ore 09:45, mentre il Km 0 sarà in via della Chiesa Rossa dopo un trasferimento di 7.500m. Il Percorso della Milano-Sanremo Il percorso come di consueto si svolgerà sul classico percorso che collega Milano con la riviera di ponente, passando per il Passo del Turchino. Grafica Percorso ...