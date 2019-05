I ragazzi di Manduria ora si dicono ' dispiaciuti' Orrori e omertà di chi li ha coperti

Pensionato morto a Manduria - i ragazzi del branco : “Siamo dispiaciuti e provati” : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento. Oggi gli interrogatori. I giovani si sarebbero riconosciuti nei video agli atti della procura.Continua a leggere

Pensionato ucciso da baby gang a Manduria - interrogati gli 8 ragazzi fermati : "Dispiaciuti e provati" : Due maggiorenni (di 19 e 22 anni) e sei minorenni sono indagati per i reati di tortura, con l'aggravante della crudeltà, sequestro di persona, violazione di domicilio e danneggiamento

Pensionato ucciso da baby gang a Manduria - oggi l'interrogatorio degli 8 ragazzi fermati : Sono stati fissati per questa mattina gli interrogatori degli otto indagati sottoposti a fermo dalla Polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano , il 66enne Pensionato di Manduria ...

Manduria - anziano seviziato e ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Antonio urlava implorando con disperazione : state fermi» : «urlava implorando con disperazione: state fermi, state fermi». Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Stano,...

Manduria - pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

Manduria - «Non fate vedere a nessuno i video del pazzo» - Le chat dei ragazzi fermati : Continuano a emergere dettagli sul caso di Manduria. Le ultime notizie sono quelle che riguardano i messaggi all'interno del gruppo WhatsApp «Gli Orfanelli», la chat in cui i presunti aggressori si ...

Manduria - in un video l’aggressione della baby gang al pensionato : i ragazzi ridono mentre l’uomo chiama aiuto : La Polizia ha diffuso uno dei video delle aggressioni da parte di una baby gang al 66enne pensionato di Manduria, in provincia di Taranto, Antonio Stano, morto il 23 aprile scorso dopo essere stato bullizzato, rapinato, torturato e picchiato in più occasioni da un gruppo di giovani, otto dei quali (sei minori e due maggiorenni) oggi sono stati sottoposti a fermo. Nelle immagini del video girato con un telefonino da uno dei gli indagati, il ...

Manduria - anziano vittima della baby-gang : fermati 8 ragazzi per tortura e sequestro di persona. Sei sono minori : La polizia sta eseguendo il fermo di otto persone, di cui sei minori, della cosiddetta “Comitiva degli Orfanelli”, considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria. I reati che la Procura contesta ai fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona. Gli agenti, a seguito delle indagini della procura di ...

A Manduria i funerali do Antonio Stano - il pensionato ucciso dalla baby gang. L'avvocato di alcuni ragazzi : "Colpa delle amicizie sbagliate" : Si sono svolti, questa mattina, in forma strettamente privata e in una chiesa diversa da quella inizialmente scelta, i funerali di Antonio Stano, il pensionato di 66 anni di Manduria (Taranto) morto dopo 18 giorni di degenza, vittima per anni di ripetute aggressioni di una baby gang. Ai funerali dell'uomo hanno partecipato i parenti più stretti, tra cui la sorella. I funerali - "Non abbiamo sensi di colpa. Antonio era una persona molto ...

Manduria - la madre di uno dei ragazzi indagati : «Mio figlio non ha capito la gravità del gesto» : Antonio Stano è morto il 27 aprile dopo 18 giorni di agonia . L'ultimo video che lo ritrae mostra qualche secondo delle immagini del suo pestaggio , vicenda nella quale sono coinvolti 14 ragazzi, di ...

Manduria - la mamma di uno degli indagati : “Mio figlio ha sbagliato ma qui ci sono solo bar - i ragazzi sono abbandonati” : La morte del pensionato seviziato dalla banda di minorenni per anni. "Come genitori abbiamo fallito, non siamo riusciti a indicare il confine tra il bene e il male. Ma di una cosa sono certa: non sono la madre di un mostro"

Manduria - la mamma di uno degli indagati 'Mio figlio ha sbagliato ma qui ci sono solo bar - i ragazzi sono abbandonati' : Manduria - 'Da giorni mi è crollato tutto addosso. Di una cosa sono certa: io non sono la mamma di un mostro'. Questa signora, bassina, minuta, elegante, per bene, è la mamma di uno dei 14 ragazzi ...

Pensionato morto a Manduria - la mamma disperata di uno dei ragazzi : “Come potevo sapere?” : Il Corriere della Sera riporta il racconto disperato della madre di uno dei 14 ragazzini coinvolti nella morte del Pensionato di 66 anni di Manduria: "La domanda che mi tormenta in questi giorni è: come avrei potuto accorgermi di una cosa così? Come fai tu, madre, ad accorgerti di cosa fa nel dettaglio tuo figlio quando esce con gli amici: come fai a sapere se si scambia un video o se chatta o cosa si dice, cosa c’è in quel video".Continua a ...

Manduria - pugni e calci all’anziano che poi viene trascinato in strada : nel video le violenze e le risate dei ragazzi indagati : Prima un pugno, poi un calcio e infine lo strattonamento dal marciapiede alla strada. La Voce di Manduria ha pubblicato uno dei video finito nelle chat dei 14 ragazzi (12 minorenni) di Manduria accusati di omicidio preterintenzionale per la morte del 66enne Antonio Cosimo Stano. Nel filmato, oltre alle aggressioni, si sentono le risate di chi assiste e riprende la scena. video La Voce di Manduria L'articolo Manduria, pugni e calci ...