Francesca De Andrè | il fidanzato la tradisce!

Grande Fratello : cosa sta nascendo tra Francesca De Andrè e Gennaro? Guarda il Video : Gennaro rubacuori al 'Grande Fratello'. Dopo Erica e Mila, adesso anche Francesca De André sembra provare una certa attrazione per il modello napoletano. A dimostrarlo sono gli ultimi avvicinamenti tattici tra i due concorrenti...

Francesca De André e Guendalina Canessa : pace fatta al GF 16 : Grande Fratello: Francesca De André e Guendalina Canessa hanno fatto pace Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessa non fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con Daniele Interrante, se ne sono dette di cotte e di crude soltanto dopo pochi minuti in cui erano state in contatto nella casa più spiata d’Italia. ...

GF16 - Francesca De André - lo sfogo su Daniele : 'Voleva sposarmi - ma non era divorziato' : Tempo di confessioni al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La modella proprio in queste ore ha parlato a lungo in giardino con Serena Rutelli e Mila Suarez, alle quali ha svelato diversi particolari circa la sua relazione passata con Daniele Interrante, soffermandosi anche sul rapporto che ha avuto in questi anni con Chloe, la figlia dell'ex tronista di Uomini e Donne e Guendalina Canessa. Inoltre, ha spiegato che l'ex moglie di Daniele ...

Grande Fratello 16 - arrivano le scuse di Guendalina Canessa a Francesca De Andrè : Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio ...

Francesca De André ripensa a Interrante : le lacrime dopo la tregua con la Canessa : Daniele Interrante, Guendalina Canessa e Francesca De André: gli ultimi gossip dal Grande Fratello Forse il Grande Fratello è riuscito in una mission impossible. Francesca De André e Guendalina Canessa, dopo l’acceso scontro in diretta, parlano serenamente nel giardino della Casa godendosi la giornata di sole. Il temporale, che porta il nome di Daniele Interrante, […] L'articolo Francesca De André ripensa a Interrante: le lacrime ...

Gf - Francesca de André : "Se ci fosse mio nonno sarebbe tutto diverso" : Francesca De André , figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio , è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Il suo è un cognome molto pesante da portare e lei ...

GF 16 - ancora baci tra Francesca De André e Erica Piamonte : Dal 2000 comanda letteralmente la scena della televisione e anche quest'anno, sotto la guida di Barbara D'Urso, il Grande Fratello 16 sta intrattenendo il grande pubblico con serate (e giornate) davvero piene di colpi di scena e di sorprese che non fanno altro che tenere incollati ai televisori tutti i telespettatori e gli amanti del più longevo dei reality show. Dopo la puntata di lunedì 29 aprile, infatti, continua molto a far parlare la ...

GF lite furibonda tra Francesca De Andrè e Guendalina Canessa : Durante la diretta Guendalina Canessa ha incontrato la sua rivale in amore Francesca De Andrè. Entrambe sono state insieme a Daniele Interrante. C’è stato un litigio con livelli di trash altissimi: : «Sei venuta qui a fare la pagliaccia» la accoglie Francesca, «Da quando non ci sei la nostra vita è bellissima» ribatte Guendalina. Guendalina Canessa è stata un ex concorrente del Grande Fratello nel 2007 e lunedì sera è tornata ancora una volta ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Daniele Interrante più debole di me" E su Guendalina Canessa... (video) : Confessioni in giardino per Francesca De Andrè che, a distanza di poche ore, sembra aver digerito l'ingresso di Guendalina Canessa, ex moglie de suo ormai ex fidanzato Daniele Interrante. Le due donne, oggi pomeriggio, hanno avuto modo di chiarirsi e appianare le divergenze del passato: Sono felice perché ho trovato una persona più adatta a me. E' uguale a me. Dopo due mesi, il mio fidanzato mi guardava in faccia e già mi capiva. E' stato un ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si sfoga : “Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui…” : Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio, è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. A tenere banco non è solo il suo flirt con la coinquilina Erica, ma soprattutto la disputa familiare che la riguarda. La ragazza infatti, non potendo parlare del padre che l’ha diffidata legalmente dal farlo, si è sfogata con i coinquilini ricordando suo nonno Fabrizio De André ed ...