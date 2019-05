Francesca Barra conferma la gravidanza : sfogo e ultimo attacco a Lemme : Francesca Barra conferma la gravidanza dopo l’annuncio a Live-Non è la d’Urso. Il lungo sfogo sui social Ha colto tutti di sorpresa la notizia della gravidanza di Francesca Barra. Lo scoop è arrivato all’improvviso durante il programma di Canale 5, Live-Non è la d’Urso. La giornalista ha colto di sorpresa anche la conduttrice e il […] L'articolo Francesca Barra conferma la gravidanza: sfogo e ultimo attacco a Lemme ...

Francesca Barra è incinta - Claudio Santamaria sarà di nuovo papà : Francesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca Barra, 40 anni, e Claudio Santamaria, 45, aspettano il primo figlio insieme. La giornalista è già mamma di tre (Renato, Emma e Greta, nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino), l’attore è papà di Emma, avuta con Delfina Delettrez Fendi; i due si sono innamorati subito, e si sono sposati due volte: la prima, in segreto, a fine novembre 2017 negli ...

Francesca Barra incinta del quarto figlio : Claudio Santamaria di nuovo papà : Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio Cicogna in volo per Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore aspettano un figlio. L’annuncio è arrivato in diretta tv a Live-Non è la d’Urso, nella puntata di mercoledì 1 maggio. La Barra, che è spesso ospite di Barbarella in qualità di opinionista, ha annunciato […] L'articolo Francesca Barra incinta del quarto figlio: Claudio Santamaria di ...

Alessia Marcuzzi in vacanza a Dubai con la figlia - haters scatenati : “Viziate di mer**!”. Ma Alba Parietti e Francesca Barra la difendono : Non c’è pace per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, conclusa questa edizione de L’Isola dei Famosi, non proprio fortunata, ha deciso di concedersi una vacanza a Dubai con la figlia Mia. Cosa che, se per alcuni può sembrare un sacrosanto momento di riposo di madre e figlia, ha spinto altri a lasciarsi andare a commenti negativi: “Ma questa bambina salta sempre la scuola per andare in vacanza?”, scrive qualcuno sotto al post ...