Europee, Dino Giarrusso fa campagna elettorale vestito da ‘Iena’. Programma tv: “Tolga la divisa” (Di giovedì 2 maggio 2019) Gli ex colleghi de 'Le Iene' attaccano il candidato pentastellato alle prossime elezioni Europee: "Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome 'Iena'. Noi de Le Iene non c'entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell'armadio!".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 2 maggio 2019) Gli ex colleghi de 'Le Iene' attaccano il candidato pentastellato alle prossime elezioni: "si facone soprannome 'Iena'. Noi de Le Iene non c'entriamo nulla. Con i migliori auguri,rimetti la divisa nell'armadio!".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

ecomy_it : Elezioni europee, Le Iene contro Dino Giarrusso: “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma non c’entriamo nulla” - falcions85 : Dino Giarrusso, candidato alle elezioni europee con il Movimento Cinque Stelle, evoca Le Iene nei manifesti. Il pro… - Noovyis : Un nuovo post (Elezioni europee, Le Iene contro Dino Giarrusso: “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma non c… -