Concerti 2019 | tutti i live di maggio

Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019 - arriva una nuova data a Milano : info e biglietti in prevendita : Raddoppiano i Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019, con un nuovo spettacolo annunciato per il 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo quello che terrà il 5 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) di Roma. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti sono in prevendita dal 2 maggio, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Concerti di Glenn Hughes in Italia nel 2019 - info e biglietti in prevendita per l’unica data : Sono annunciati i Concerti di Glenn Hughes in Italia nel 2019, con un'unica data ad Asti che si terrà il 9 luglio in Piazza Cattedrale. Sarà questa l'unica occasione di ascoltare la musica dell'ex leader dei Deep Purple che arriverà presto in Italia per un unico spettacolo. I biglietti sono in prevendita dalle 10 del 2 maggio, sulle piattaforme online e nei punti vendita, secondo le modalità di consegna abituali. Prevista, quindi, quella con ...

Concerti di Giusy Ferreri nel 2019 dopo Le cose che canto : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali le date dei Concerti di Giusy Ferreri, in tour per tutta l'estate fino a settembre con i primi spettacoli annunciati e per i quali non sono previste prevendite, dal momento che tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Si parte dalla Sicilia per il concerto dell'11 maggio per poi continuare in tutta Italia e fino al concerto in Sardegna che l'artista terrà l'8 settembre a Uta come tappa conclusiva della tournée estiva ...

VASCO ROSSI NON STOP LIVE 2019/ 6 Concerti a San Siro - è record assoluto : la scaletta : VASCO ROSSI si esibirà a giugno con sei concerti allo stadio San Siro, record assoluto di presenze al prestigioso stadio milanese

Concerti di Mark Lanegan in Italia nel 2019 - unica data a Milano : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Mark Lanegan in Italia, con un'unica data in programma al Fabrique di Milano da tenersi subito dopo il rilascio del nuovo album di inediti che ha in programma per il mese di ottobre e che darà un seguito naturale a Gargoyle, che ha raggiunto il mercato nel 2017. Somebody's knocking sarà invece rilasciato il 18 ottobre mentre è già disponibile il singolo di lancio che l'artista ha intitolato Stitch it up, che è già ...

Da Vasco Rossi a Elton John - la guida ai Concerti della primavera 2019 in Italia - : Gli ultimi grandi concerti internazionali del mese, invece, vedranno protagonista Elton John il 29 e il 30 maggio sul palco dell'Arena di Verona: spettacoli da tutto esaurito, inseriti all'interno di ...

Concerti di Anastasio in estate 2019 - annunciate le date con il 1° Maggio a Roma : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Anastasio in estate 2019 dopo il Concertone del 1° Maggio, del quale farà parte insieme a tanti altri artisti annunciati in un cast che si completerà a stretto giro di giorni. Il vincitore dell'ultima edizione di X Factor è quindi pronto a tornare sul palco quando ancora non ha concluso le date della tournée invernale che ha fatto seguire alla pubblicazione di La fine del mondo. I biglietti sono in prevendita ...

AC/DC in tour con Brian Jonson nel 2019 - le anticipazioni e i Concerti : AC/DC in tour con Brian Jonson nel 2019, le anticipazioni e i concerti. È ufficiale: rivedremo gli AC/DC con Brian Johnson. Come si ricorderà, nel 2016 il cantante è stato costretto ad abbandonare il tour di “Rock or Bust” a causa di disturbi fisici. Per essere precisi, ha avuto dei problemi seri all’udito per cui la sua sostituzione è stata in evitabile. Negli AC/DC gli è quindi subentrato Axl Rose, il cantante dei Guns N’ Roses. Ci è ...

16 Concerti di Gianni Morandi a Bologna tra il 2019 e il 2020 - biglietti per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni : Gianni Morandi annuncia ben 16 concerti al Teatro Duse di Bologna tra il 2019 e il 2020. I live di Gianni Morandi al Teatro Duse inizieranno il prossimo 1° novembre per proseguire fino ai primi mesi del 2020. Le date del prossimo anno non sono ancora state annunciate, mentre sono già note quelle dell'autunno 2018 che vedranno l'artista dal vivo tra il 1° novembre e il 22 dicembre. A novembre i concerti annunciati sono quelli previsti nelle ...

Calendario Concerti 2019 : date - cantanti ed eventi principali : Calendario concerti 2019: date, cantanti ed eventi principali concerti 2019, tutti gli eventi Che avvengano in un teatro o in uno stadio, tra tante o poche persone, i concerti regalano sempre un’esperienza unica e travolgente. Anche quest’anno sono in programma tante esibizioni di band e artisti. Ma cosa prevede il Calendario dei concerti in Italia del 2019? Calendario concerti 2019: le date di gennaio ed i cantanti ...

Come seguire i Concerti del Coachella 2019 in diretta streaming su Youtube dall’Italia : gli orari di tutti gli 83 artisti : Anche quest'anno i concerti del Coachella 2019 sono in diretta streaming su Youtube, trasmessi in esclusiva in tutto il mondo, e possono essere seguiti gratuitamente dall'Italia semplicemente sintonizzandosi sul canale ufficiale della kermesse di Indio. Stavolta Youtube raddoppia la copertura: per la prima volta, infatti, la piattaforma trasmetterà i principali concerti di entrambi i weekend della kermesse musicale tra le più celebri al mondo ...

Concerti di Coez nel 2019 per È sempre bello tra palasport e Arena di Verona : info e biglietti in prevendita : I Concerti di Coez arrivano dopo il rilascio del nuovo album, È sempre bello, con il quale tornerà sui maggiori palchi italiani a cominciare dalle prossime settimane. Il ricco calendario di live conta anche un approdo all'Arena di Verona nella data del 29 settembre. I biglietti per assistere agli spettacoli sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 11 del 9 aprile, mentre i punti vendita ...

Concerti dei Lumineers in Italia nel 2019 - unica data a Milano : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti dei Lumineers in Italia nel 2019, con l'unica data annunciata per l'Alcatraz di Milano. Lo spettacolo si svolgerà nell'ambito del supporto per il disco III che sarà rilasciato il 13 settembre prossimo. La data scelta per la tappa Italiana è quella del 4 novembre, all'Alcatraz di Milano. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dal 12 aprile alle ore 10. Il ...