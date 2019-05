Come calcolare la pensione | anticipata | Quota 100 e di vecchiaia Guida TP

termometropolitico

(Di giovedì 2 maggio 2019)la100 e diTPCalcolo2019,farlo per tipologiala100 e dilaè una delle domande più frequenti per chi si appresta a lasciare la carriera lavorativa. E non solo. Ipotizzare la cifra non è affatto semplice se si considera che la situazione varia da lavoratore a lavoratore. Inoltre influisce il fatto che più volte siano cambiate le norme che regolano l’ accesso alla. Per esempio nel 1995, a seguito della riforma Dini, si è passati dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. Più di recente la riforma Fornero del 2012 ha cambiato molti elementi.la, simulatore online Online è possibile consultare dei sistemi per sapere quando andare ine quanto potrà ammontare. Tra ...

