Anticipazioni Il Segreto dal 5 all' 11 maggio | Elsa viene ospitata da Isaac e Antolina

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA chiede perdono a MARIA ma… : Il ritorno di FRANCISCA Montenegro (MARIA Bouzas) a Puente Viejo darà uno scossone a (quasi) tutte le storyline de Il Segreto. Come abbiamo potuto spiegare in precedenza ai nostri lettori, la dark lady farà sapere a Fernando Mesia (Carlos Serrano) di essere ancora viva nel momento in cui Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) saranno stati liberati dal giogo dei loro rapitori. La Montenegro, da quell’istante in poi, vorrà ...

Il Segreto - Anticipazioni fino all'11 maggio : Adela ha attacchi di panico : La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerosi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti su Adela che si confiderà con Julieta e Irene sui suoi frequenti attacchi di panico. Uno spazio fondamentale durante questa settimana sarà ...

Il Segreto Anticipazioni 2 maggio 2019 : Chi ha derubato Marcela e Matias? : Marcela va a trovare Antolina ma in sua assenza, qualcuno si introduce nella locanda e ruba l'intero incasso.

Beautiful Anticipazioni 2 maggio 2019 : Zoe confessa il suo inquietante segreto : Zoe viene smascherata e confessa di aver scritto lei i messaggi sul web. La ragazza però minimizza l'accaduto e diventa sempre più inquietante.

Il Segreto - Anticipazioni prossima settimana : Adela perde la memoria : anticipazioni Il Segreto dal 6 al 12 maggio: Elsa si trasferisce da Isaac Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. L’arrivo di nuovi personaggi rende la trama della soap iberica sempre più avvincente. Le anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 maggio svelano che Adela avrà un nuovo malore che le farà perdere temporaneamente la memoria. Elsa accusa Consuelo del furto verificatosi alla ...

Donna Francisca de Il Segreto : Maria Bouzas svela Anticipazioni shock : Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Maria Bouzas parla di Donna Francisca Montenegro Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv Maria Bouzas, l’attrice che nella soap Il Segreto interpreta la perfida Donna Francisca. La dark lady, si sa, ha inscenato la sua morte con l’aiuto del marito Raimundo. E proprio di questo episodio ha parlato l’attrice ...

Il Segreto - Anticipazioni dal 5 all'11 maggio : chiesto riscatto per Emilia e Alfonso : La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 all'11 maggio, raccontano di vari problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti sul rapimento di Emilia e Alfonso: Maria, la figlia della coppia, riceverà una richiesta per un riscatto da pagare per poter liberare i ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac ed Elsa trascorrono la notte insieme scatenando l'ira di Antolina, ad Acacias nasce ufficialmente la coppia Arturo Valverde e Silvia Reyes.

IL SEGRETO - Anticipazioni serale del 30 aprile e puntata del 2 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1941 de Il SEGRETO di martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2019: Consuelo dice a Elsa che non si deve illudere e che deve sempre ricordarsi che Isaac è sposato e aspetta un figlio da Antolina… Fernando annuncia a Maria e Raimundo che Gonzalo se n’è andato… Adela viene subito ricoverata in ospedale e Carmelo le resta accanto… Marcela riesce a scoprire che qualcuno ha rubato i soldi per pagare i ...

Il segreto : Gonzalo se ne va per sempre - Anticipazioni trama puntata martedì 30 aprile : Nuovo appuntamento in prima serata su ReteQuattro con le storie de Il segreto: si comincia dalle 21.25 per un doppio episodio della soap opera spagnola. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio ...

Il Segreto Anticipazioni 30 aprile 2019 : Nuovi ricchi a Puente Viejo? : Paco e Onesimo prendono in gestione le pompe funebri di Jesus di San Juan. Diventeranno ricchi come sperano?

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : E’ Stata Elsa a Derubare i Castaneda! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019: Elsa riceve ospitalità da Isaac. Emilia e Alfonso sequestrati! Anticipazioni Il Segreto: Elsa accusa Consuelo di essere una ladra ma poi emerge una inquietante verità! La Laguna si trasferisce a casa di Isaac e Antolina. Adela perde temporaneamente la memoria, mentre Julieta continua ad interessarsi alla situazione di Las Lagunas. Emilia e Alfonso sono stati ...

Anticipazioni Il Segreto - serale oggi : Fernando paga Gonzalo che lascia Puente Viejo : Il Segreto va in onda con due puntate nella giornata di oggi 30 aprile. La prima verrà trasmessa di pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:35 circa mentre la seconda troverà spazio nella prima serata di Rete 4. Dopo lo spostamento della scorsa settimana al lunedì, da oggi tutto tornerà alla normalità e sia Il Segreto che Una Vita torneranno ad occupare il loro posto nel terzo canale Mediaset. Gli orari saranno leggermente diversi rispetto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda di Matias e Marcela, Elsa lascia Puente Viejo e trova rifugio tra le rovine di una casa fuori dal paese. Don Anselmo e Don Berengario non riescono a trovarla. Nella cittadina tutti quanti, Isaac compreso, sono contro Elsa e Antolina ne è entusiasta. Onesimo si è dimenticato di comprare le castagne per la ...