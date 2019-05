Aeroporto di Fiumicino | allarme bomba | intervengono gli artificieri

AdR - Aeroporto Roma Fiumicino : torna "Lìbrati" - un libro tra i passeggeri : "L'amore che dura" di Lidia Ravera apre la seconda edizione di "Lìbrati", la manifestazione culturale che trasforma l' Aeroporto della Capitale in un salotto letterario . La scrittrice e giornalista, ...

Aeroporto Roma Fiumicino - record passeggeri 2019 : Il 2019 inizia sotto i migliori auspici per l' Aeroporto di Roma - Fiumicino . Confermando il trend positivo del 2018. Nel 2019 quasi 9 milioni passeggeri

Aeroporto Roma Fiumicino - tre nuove destinazioni per la Cina e lo "sbarco" di un'altra compagnia : ADR guarda sempre più a Oriente e il legame tra Roma e la Cina diventerà ancora più stretto nei prossimi mesi. Tra maggio e luglio di quest'anno saranno attivati dall' Aeroporto Leonardo da Vinci, ...

Aeroporto Roma Fiumicino - "ripartono" i voli Air Transat Italia-Canada : L' Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino si conferma il principale scalo italiano anche per la compagnia canadese Air Transat che da sabato 13 aprile riprende i collegamenti diretti dalla ...

Aeroporto di Fiumicino : primo scalo italiano con tecnologia 5G : La tecnologia 5G sbarca all' Aeroporto di Roma Fiumicino . Il Leonardo da Vinci e' il primo scalo in Italia a dotarsi di copertura 5G grazie.

Rubavano carburante destinato ad Aeroporto Fiumicino : 17 ‘vampiri’ in manette : Roma – Dall’alba di questa mattina, al termine di un’accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, i Carabinieri della Compagnia di Ostia stanno eseguendo l’arresto di 17 persone, destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip ...

Aeroporto di Fiumicino : 3 nuovi voli per la Cina : Diventerà ancora più stretto nei prossimi mesi il legame tra Roma e la Cina . Tra maggio e luglio dall' Aeroporto Fiumicino 3 nuovi voli per la Cina .

I reperti di Ostia Antica esposti all' Aeroporto di Fiumicino : Si rinnova la partnership fra Aeroporti di Roma e il Parco Archeologico di Ostia Antica , che, questa mattina, hanno presentato la mostra L'arte romana

Aeroporto Fiumicino - in mostra "Le immagini del tempo" con 6 opere da Ostia Antica : ... poiché provengono dalla zona che per secoli è stata la base d'arrivo e di partenza dei traffici dell' Antica Roma , attraverso un sistema portuale capace di collegarsi con tutto il mondo allora ...

Aeroporto Fiumicino - in mostra "Le immagini del tempo" con 6 opere da Ostia Antica : Sei opere d'arte esposte nell'area imbarchi dell' Aeroporto di Fiumicino provenienti da Ostia Antica e dall' Isola Sacra . E' stata inaugurata oggi 4 aprile 2019 la mostra "Le immagini del Tempo - L'...

Roma - choc in Aeroporto a Fiumicino : uomo di 30 anni morto nel parcheggio. 'Precipitato da 15 metri' : Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto ieri sera tra due palazzine del parcheggio multipiano dello scalo di Fiumicino . Sul posto la polizia e la polaria. Dai primi accertamenti sembrerebbe ...

A Fiumicino accolti 54 profughi siriani : emozione all’arrivo in Aeroporto : Roma – “Rilanciamo la proposta dei corridoi umanitari: un progetto europeo di cui l’Italia puo’ essere capofila”: cosi’ Paolo Naso, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) e’ intervenuto durante la conferenza stampa all’aeroporto di Fiumicino, per accogliere i 54 profughi siriani arrivati attraverso i corridoi umanitari. Queste famiglie sono partite dal Libano, dove ...