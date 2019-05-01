romadailynews : Traffico Roma del 01-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma, oggi #1maggio molte proposte per trascorre la #festadeilavoratori in città. Modifiche alla viabilità e al tr… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E TRA LAURENTINA E PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 18:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 18:05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE A CASAL DEL MARMO RESTANO CODE A TRATTI DALLA PISANA, PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 17:35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E L’A24. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’AURELA E CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA, IN INTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24 SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CODE TRA LA CELSA E VIA TIBERINA VERSO MONTEBELLO. SULLA TIBERINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E PANTANO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO DOPO CHE UN’AUTO IN FIAMME PER TUTTA LA MATTINA AVEVA BLOCCATO IL TRAFFICO IN ESTERNA TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO E SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA A Roma AD ESCLUSIONE DELLA CASILINA CHE RISULTA RALLENTATA NEL TRATTO TRA TORRE GAIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA CASSIA BIS CODE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA PER UN’AUTO IN PANNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME PERMANGONO LUNGHE CODE TRA BOCCEA E VIA DEL MARE SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN ...