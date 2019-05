Start-up vuole sfruttare segnali degli smartphone per fare previsioni meteorologiche

notiziescientifiche

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Fondata nel 2015, questa compagnia ha passato gli ultimi anni ad affinare la tecnologia che gli consente dimilioni diprovenienti dai dispositivi mobili in tutto il mondo. ...

StartupsBot : RT @Notiziescientif: #Startup vuole sfruttare segnali degli #smartphone per fare #previsionimeteorologiche - Notiziescientif : #Startup vuole sfruttare segnali degli #smartphone per fare #previsionimeteorologiche - AttilaSnc : RT @powerangi: @maxbiaggi Good morning Signor Team Manager ?????? per partire al lunedì ci vuole uno start pepato al gassssss ???????????? ?????… -