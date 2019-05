Sesso con l’amico 14enne del figlio durante una festa, assolta 33enne: “Credevo avesse 18 anni”

Ha avuto per due volte un rapporto sessuale con un amico del figlio di soli 14 anni durante una festa di compleanno, ma è stata assolta dall'accusa di abuso su minore perché "credeva che di anni ne avesse 18 o 19". E' questa la decisione presa dal tribunale di Longford, in Irlanda, dove Kimberly Abell, 33 anni, dopo aver sedotto l'adolescente facendolo anche ubriacare, è stata giudicata non colpevole del reato. I fatti si sono svolti nel luglio del 2016, ma solo nelle ultime ore si è chiuso il processo a suo carico: dopo qualche mese dall'accaduto, la madre del ragazzo denunciò tutto alle forze dell'ordine, che arrestarono Kimberly, accusata di attività sessuale con un minorenne.