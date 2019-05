MotoGp – La doppietta italiana con Valentino Rossi | le difficoltà di Lorenzo e il 300° Gp

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) 200 Gp nella categoria regina per Andrea Dovizioso a Jerez de la Frontera: le sensazioni del ducatista alla vigilia della prima gara europea della stagione 2019 Latorna in Europa: dopo le prime tre gare della stagione 2019 i piloti sono pronti a disputare il primo round europeo, che si terrà a Jerez de la Frontera il 5 maggio. Il weekend di gara inizierà, come sempre, qualche giorno prima, con la conferenza stampa piloti del giovedì e le prime sessioni di prove libere di venerdì.Una gara importantissima per molti piloti: Marquez, va a caccia del riscatto dopo la caduta di Austin,invece a caccia di conferme con la sua Yamaha, mentre Andrea Dovizioso arriva da leader e tale vuole restare.AFP/LaPressePer il forlivese della Ducati si tratterà del suo 200° Gp nella classe regina: “non sto molto attento a queste cose, non lo sapevo. Non sono 200 ...

