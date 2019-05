Incontro Raiola-ADL-Insigne | la decisione di Lorenzo! I dettagli della giornata

forzazzurri

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Lorenzocaso rientrato Lorenzoha confermato di volere restare a Napoli. Questa mattina c’è stato l’chiarificatore in cui erano presenti De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti,e lo stesso capitano del Napoli. Il capitano ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro con il Napoli e la società non ha alcuna intenzione di cederlo. Isono riportati dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio: “Prima uncon la dirigenza, poi un pranzo con i suoi agenti, Mino e Vincenzo. E voglia di rimanere a Napoli. Lorenzocontinua a vedere il suo futuro in azzurro e nella mattinata di oggi si è tenuto un importante colloquio tra Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso. Toni distensivi, come già si poteva immaginare dai segnali giunti nelladi ieri, quando ...

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro tra #Insigne, #Raiola e il #Napoli: c'è voglia di proseguire insieme. Le ultime ?? - Dalla_SerieA : Sky - Incontro tra Raiola, ADL - cn1926it : #Insigne vuole restare a #Napoli: incontro con il club e #Raiola. Presente #Ancelotti #Calciomercato -