Raggi | rimossa da vigili auto che bloccava tram a Centocelle | tolleranza zero per incivili

(Di martedì 30 aprile 2019) Roma – “L’‘serenamente’ parcheggiata a ridosso dei binari, di fatto ha impedito la circolazione deialle fermate in via dei Castani, all’altezza di piazza dei Gerani, nel quartiere di. È accaduto stamattina, in orario di punta, per colpa di un altro incivile. Il risultato?bloccati per oltre mezzora e molte persone in attesa alle banchine. Un comportamento vergognoso”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia“Ricordo che chi parcheggia l’in doppia fila- prosegue- bloccando bus eo mezzi di soccorso, rischia l’accusa per interruzione di pubblico servizio. Anche in questo caso la Polizia locale e gli ispettori di Atac, che ringrazio per il lavoro svolto, hanno segnalato la violazione e rimosso il veicolo. Solo un mese fa la Procura di Roma ha richiesto il giudizio di ...

