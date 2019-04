Calendario Outlook | le novità in arrivo a maggio

surface-phone

(Di martedì 30 aprile 2019) Ieri, Microsoft ha annunciato leinper tutti neldiper Windows 10 ae in fase di rollout per gli utenti Office Insider nel Canale mensile.inModulo riunioneNel modulo riunione è ora possibile scegliere i partecipanti obbligatori o facoltativi senza più la necessità di passare dall’Assistente pianificazione o aprire la rubrica.Assistente pianificazione Durante la pianificazione delle riunioni, è stato reso più facile l’aggiunta di partecipanti. Nella scheda Assistente pianificazione, quando si digita un nome, i servizi intelligenti Microsoft suggeriscono i nomi delle persone con le quali si lavora frequentemente per invitarle alla riunione.Durata predefinita Ti è mai capitato di tornare alle alle riunioni senza tempo in mezzo, o sapere che hai bisogno solo di 20 minuti del tempo di qualcuno ma hai 30 ...

