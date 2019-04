wired

(Di lunedì 1 aprile 2019) Per denunciare l’innalzamento deicausato dal cambiamento climatico, gli artisti finlandesi Pekka Niittyvirta e Timo Aho hanno progettato una installazioneche avvolge il paesaggio costiero di un villaggio delle Ebridi, isole prossime alla costa occidentale scozzese.Lines (57° 59 N, 7° 16 W), è questo il titolo dell’opera situata al Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre, che mette in luce, appunto, la possibilità di un futuro apocalittico: le linee luminose rappresentano infatti il livello a cui potrebbero giungere molto presto le acque invadendo il paesaggio costiero dove vivono molte comunità. Un rischio reale, e un monito per cercare di invertire i sintomi che l’umanità stessa ha causato al pianeta Terra evitando che queste zone vengano sommerse.Per apprezzare al meglio l’opera di Pekka e Timo potete sfogliare la nostra gallery qui in ...

MilanoCitExpo : Un’installazione luminosa segnala l’innalzamento dei mari in Scozia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Ecolandia_ : Il Forte Gullì protagonista di un racconto coinvolgente. È stato scelto per ospitare un’installazione luminosa di M… - antoniotoma_art : RT @YorubaArteCont: Lines (57° 59'N, 7° 16'W) è l’installazione luminosa nelle isole scozzesi che mostra il futuro che ci aspetta a causa d… -