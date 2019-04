Motocross | Mondiale MXGP 2019 | Tony Cairoli cala il tris e prova a spianare la strada

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019)aggiunge un altro mattoncino fondamentale nel suoe, passo dopo passo, continua a rinforzare il suo grande sogno: vincere il decimo titolo iridato della sua leggendaria carriera. Il fuoriclasse siciliano prosegue spedito nel suo inizio di campionato da sogno.Dopo la vittoria (con doppietta) in Argentina, il successo in Gran Bretagna della scorso settimana, ieri è arrivata la seconda doppietta, a Valkenswaard, per dominare la scena nel Gran Premio d’Olanda. Il cammino del 33enne nato a Patti è impressionante. Sei manche disputate: cinque vittorie ed un secondo posto. Al momento il portacolori della KTM con il numero 222 viaggia con 147 punti (sui 150 a disposizione) e ha già allungato a +22 punti nei confronti di Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, anche in Olanda, ha dimostrato di poter essere il suo rivale numero uno, ma la caduta di gara-1 ha ...

mauriziosgh : RT @corsedimoto: Tony Cairoli sbanca anche il GP d'Olanda, vola nel Mondiale e prepara un'altra festa domenica prossima in Trentino. La MXG… - OA_Sport : TONY #CAIROLI INFINITO!!! Il siciliano vince anche Gara-2 e fa suoi il GP di Olanda e ora ha 22 punti di vantaggio… - ap_elle : RT @corsedimoto: Tony Cairoli sbanca anche il GP d'Olanda, vola nel Mondiale e prepara un'altra festa domenica prossima in Trentino. La MXG… -