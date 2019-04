Los Angeles | il rapper Nipsey Huslle ucciso in un agguato

Usa - ucciso a Los Angeles rapper Hussle : 8.12 Il rapper Nipsey Huslle è stato ucciso a Los Angeles. L'artista 33enne, che da ragazzo aveva fatto parte di una gang,è stato colpito da diversi proiettili. A sparargli è stato un uomo, di fronte al negozio di vestiti del rapper nella zona sud di Los Angeles;altre 2 persone sono rimaste ferite.L'aggressore è fuggito in auto. Hussle era coinvolto in un progetto sociale per le aree sud della città.Poche ore prima di morire, su Twitter aveva ...

Crossover tra JAG e NCIS Los Angeles - torna il Capitano Harm : la prima foto di Rabb con Sam e Callen : Il Crossover tra JAG e NCIS Los Angeles è realtà. Nelle ultime ore i media americani hanno annunciato il ritorno di David James Elliott nei panni del celebre Capitano Harm, protagonista della serie procedural che ha lanciato lo spin-off NCIS nel lontano 2003. Harmon “Harm” Rabb Jr. apparirà in un arco narrativo della decima stagione di NCIS Los Angeles e farà la sua prima comparsa nell'episodio dal titolo "The Guardian", in onda negli Stati ...

Gallinari-Eleonora Boi - riesplode la passione : la giornalista vola a Los Angeles da Danilo : Eleonora Boi sbarca a Los Angeles, la bellissima giornalista avrebbe raggiunto Danilo Gallinari in California: è ritorno di fiamma tra i due? Eleonora Boi è partita l’8 marzo per Los Angeles. Come testimoniato dal suo profilo Instagram, la bellissima giornalista Mediaset si è presa una pausa dal lavoro per approdare nella ‘città degli angeli’. La Boi, secondo la rivista ‘Chi’, avrebbe raggiunto in California ...

NBA - Lue ai Los Angeles Lakers? Il coach chiama Walton per chiarire : “non c’è nulla di vero” : Los Angeles Lakers, coach Tyronn Lue al momento non ha avuto alcun contatto con la franchigia gialloviola Tyronn Lue è stato accostato negli ultimi giorni ai Los Angeles Lakers, data la sua esperienza pregressa alla guida di una squadra con LeBron James in campo, i Cleveland Cavs appunto. Il coach ha però smentito d’essere stato contattato dalla franchigia losangelina ed ha anche contattato Luke Walton per rassicurarlo in merito. ...

Nba - la festa dei Los Angeles Clippers per i playoff : lo champagne è per Danilo Gallinari : Nel football americano, il coach che ha vinto di solito parla alla squadra nello spogliatoio e finisce per consegnare il pallone della partita al giocatore decisivo. Nella Nba, la consuetudine viene t

Mercato NBA : Los Angeles Lakers - Jason Kidd e il suo futuro : 'Bello essere desiderati' : Il vantaggio di allenare LeBron: "É il migliore al mondo" Per chi nella sua esperienza da coach NBA ha già avuto la fortuna di avere in squadra un talento come Giannis Antetokounmpo, sono davvero ...

Basket NBA : LeBron James e i Los Angeles Lakers non faranno i playoff - è ufficiale : La sconfitta di venerdì notte allo Staples Center contro i Brooklyn Nets (106-111) ha reso ufficiale ciò che ormai era certo da alcune settimane: ai playoff NBA 2018-2019 non parteciperà la storica franchigia di Los Angeles Lakers e così la lega non potrà mettere in mostra il suo giocatore più rappresentativo, elemento di continuità in questi anni di continua evoluzione per il Basket e per la lega più importante del mondo. I Lakers sono al sesto ...

LeBron James - fallimento storico : Los Angeles Lakers ko e fuori dai playoff Nba per il sesto anno di fila : Anche i miti falliscono. LeBron James non è riuscito a invertire il declino: i Los Angeles Lakers restano ufficialmente fuori dai playoff Nba per il sesto anno consecutivo, record negativo per la franchigia. Fatale la sconfitta contro i Brooklyn Nets 111-106. Un fallimento non preventivato, soprattu

Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 il 23 marzo - poi arriva The Rookie e cambia la programmazione : Ultimo appuntamento con NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Stasera, sabato 23 marzo, la serie targata CBS saluta i fan con un doppio episodio, seguito da replica, per poi tornare in estate (o in autunno) con la seconda parte della decima stagione. Come vi avevamo riportato, a partire dal 30 marzo, la programmazione di Rai2 cambia: Sam, Callen e il resto della squadra cedono il posto a Nathan Fillion col nuovo show The Rookie, che occuperà lo slot del ...

NBA - Los Angeles Lakers e LeBron James ufficialmente fuori dai playoff : vince Brooklyn : Non si può certo dire che si tratti di un fulmine a ciel sereno, ma di sicuro è una notizia: per il sesto anno consecutivo i Los Angeles Lakers non parteciperanno ai playoff, e per LeBron James si ...

Los Angeles - gettarono il figlio deceduto nella spazzatura : in attesa di processo : Per Adam Manson e Kiana Williams, una coppia statunitense, lui 34enne e lei 32enne, è arrivata l'iscrizione nel registro degli indagati per negligenza e omicidio. Secondo l'accusa, i due, la notte dello scorso Capodanno erano in balia dell'alcol e della droga. Purtroppo, il loro bimbo di soli 5 mesi, mentre loro erano intenti a divertirsi è spirato. I due si sono accorti di quanto era successo solo diverse ore dopo, quando si sono ripresi dal ...

Sfera Ebbasta è in studio di registrazione con Diplo a Los Angeles : Novità in arrivo? The post Sfera Ebbasta è in studio di registrazione con Diplo a Los Angeles appeared first on News Mtv Italia.