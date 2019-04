Juventus-Milan | quando si gioca? Programmazione tv | orario e streaming

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Si avvicina sempre di più l’appuntamento con una delle sfide più iconiche e leggendarie del calcio italiano, quelche negli anni ha visto affrontarsi campioni come Michel Platini, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero e molti altri.Anche quest’anno si rinnoverà la tradizione, e lo farà il prossimo sabato 6 aprile, alle ore 18, dopo che laha rifiutato l’anticipo di 24 ore per via dell’impegno in Champions League contro l’Ajax, con il match che verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche insu pc, smartphone, tablet a altri dispositivi dotati di connessione internet sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.Il programma della partita: Sabato 6 aprile 2019 Ore 18Sky Sport, Sky Gogianni.lombardi@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

