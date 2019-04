agi

(Di lunedì 1 aprile 2019) "L'ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia" ma "da una complessa e quasi inconscia rete dispontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi". La Lega cita l'antropologa Jane Jacobs e il suo volume intitolato 'Vita e morte delle grandi città' per 'celebrare' il fenomeno deidi vicinato, gruppi di quartiere nati per presidiare il territorio e garantirne la. Uno strumento di prevenzione per instaurare "un clima di", costituitosi negli anni '70 negli Stati Uniti, ispirato alle esperienze di 'neighborhood watch', diffuso poi nel Regno Unito e dal 2008 anche in Italia, soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna Piemonte e Toscana.Niente ronde, niente indagini, solo "un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini e ...

fisco24_info : I controlli di sicurezza tra vicini di casa a cui pensa la Lega : 'L'ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi… - Agenzia_Italia : I controlli di sicurezza tra vicini di casa a cui pensa la Lega - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Caro Zingaretti non alzare troppo la voce contro il Governo,la tua sinistra con Renzi-Gentiloni ha lasciato per anni i… -