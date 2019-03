Verona | prima assemblea transnazionale di Non una di meno | ' Siamo la vera opposizione

Verona - dopo il corteo la prima assemblea transnazionale di Non una di meno : “Ora una rete globale per cambiare la politica” : “Non una di meno. Insieme siam venute, insieme torneremo”. Ore 9 del mattino, ex Magazzini Generali di Verona. 400 femministe dentro una sala strapiena si alzano in piedi sventolando i loro fazzoletti fucsia e si mettono a cantare. Neanche dodici ore prima erano nelle strade a protestare contro il World Congress of Families: hanno invaso la città e messo in piedi la prima reazione di massa all’evento sostenuto da associazioni ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Lite nel governo - Conte : Salvini studi prima di parlare : Il governo litiga sul di Verona, con Conte che striglia invitandolo a studiare prima di parlare. Lo scontro va in scena nel giorno in cui il capo del Viminale interviene all'evento patrocinato dal ...

A Verona c'è ancora il logo della presidenza del Consiglio. Gli organizzatori : "Pannelli stampati prima del ritiro del patrocinio" : Il patrocinio è stato tolto, ma il logo della presidenza del Consiglio resta. Il Congresso mondiale delle Famiglie, a Verona, è iniziato. E, come ci si aspettava, sono iniziate anche le polemiche. Non solo per le frasi di Monsignor Giuseppe Zenti ("L'aborto è un delitto") o quelle del fondatore del Family Day Massimo Gandolfini ("L'aborto è un omicidio"). Sul pannello delle interviste, infatti, è ancora ...