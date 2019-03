Tria | «Escludo una manovra correttiva Nessuno la chiede»

Tria : «Manovra correttiva? Nessuno la chiede - quindi la escludo» : Il ministro dell’Economia al Festival nazionale dell’Economia civile di Firenze: «Non può esserci stabilita finanziaria senza stabilità sociale». Il ministro ha annunciato l’approvazione dei decreti «sblocca cantieri» e «crescita» nei prossimi giorni

Dopo Giorgetti - anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo "per ora" : Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere una manovra correttiva subito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolare Dopo la diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in ...

Pil - Tria : escludo la necessità di una manovra correttiva : New York, 1 feb., askanews, - 'escludo la necessità di una manovra correttiva'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando in una conferenza stampa a New York. 'I dati si vedranno nella seconda parte dell'anno' ha aggiunto all'indomani del dato Istat sul quarto trimestre del 2018, sceso ...