Tennis | Masters 1000 Miami 2019 | per Roger Federer sono 101! Trionfo in due set su John

(Di domenica 31 marzo 2019) Adessotrionfa neldi, vincendo per il quarto titolo della carriera in Florida, dopo aver battuto in due set l’americanoIsner con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco più di un’ora. Una finale semplicemente perfetta per lo svizzero, che mette il sigillo numero 101 ad una storia fantastica che non sembra finire mai.Inizia la partita ed arriva subito il break dello svizzero, che alla terza occasione riesce a strappare il servizio all’americano.è sublime, sbaglia pochissimo e domina tutti gli scambi da fondo, con Isner che deve aggrapparsi per forza alla sua prima. Questa versione del campione di Basilea, però, non si può battere etoglie la battuta all’avversario anche nel quinto e settimo gioco.Grande equilibrio, invece, nel secondo set. Il momento chiave arriva nel settimo gioco, quando Isner è ...

