Inter | Icardi ancora fuori Marotta e Ausilio hanno parlato con Spalletti e

Inter - Icardi resta un caso : Spalletti ha escluso l'argentino dalla lista dei convocati : Questa sera l'Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato ...

Inter - giornata complicata : ripartono i confronti tra Marotta e l'avvocato di Icardi : Luciano Spalletti non convoca Icardi e in casa Inter esplode nuovamente il caso legato al centravanti argentino. Dopo la scelta presa dal tecnico toscano, spiega la Gazzetta dello Sport, sono nuovamente ripresi i contatti tra Beppe Marotta e Paolo Nicoletti, avvocato che ha lavorato per ricomporre la frattura. Questo è quanto riporta la 'Rosea'. 'E adesso cosa succede? Marotta ...

Inter-Lazio : Icardi non convocato perché non avrebbe chiesto scusa ai compagni : Il calciatore dell'Inter Mauro Icardi non riesce a trovare pace: infatti, dopo la bufera con la sua società e le dichiarazioni di sua moglie Wanda Nara che, ricordiamo, è anche la sua procuratrice, è arrivata ieri la decisione del tecnico Spalletti che lo lascia a casa a causa delle sue mancate scuse ai compagni di squadra. Le mancate scuse di Icardi durante la riunione tecnica per Inter-Lazio Secondo quanto si apprende, i giocatori dell'inter, ...

Perché Icardi non è stato convocato per Inter Lazio : mancato chiarimento e condizione : Alla base c'è coerenza, fermezza, le dinamiche del gruppo e una condizione non ottimale per essere utile all' Inter . Questa la valutazione che Luciano Spalletti ha fatto del lavoro che Icardi ha ...

Inter Icardi – Le voci di un probabile addio a fine stagione di Mauro Icardi prendono sempre più piede in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i neroazzurri, con l'ausilio di Marotta, vorrebbero proporre uno scambio alla Juventus. Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta, il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in

Inter - Icardi non convocato : molti compagni di squadra avrebbero apprezzato... : In casa Inter la telenovela che riguarda Mauro Icardi è decisamente lontana dai titoli di coda. In settimana l'ex capitano è tornato ad allenarsi col resto del gruppo e, visto anche l'infortunio di Lautaro Martinez, la gara con la Lazio sembrava l'occasione perfetta per ritrovare il campo, ma poi a sorpresa ecco le parole di Spalletti in conferenza stampa: "Icardi non è convocato".

Inter - Icardi non convocato : molti giocatori avrebbero apprezzato : La società è ferma nell'appoggio al suo allenatore, al quale viene riconosciuta l'assoluto potere decisionale dentro lo spogliatoio" si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. ...

Inter - dalla società un messaggio chiaro su Icardi : è impossibile che Spalletti... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela i retroscena del caso Icardi e spiega come dopo il lavoro diplomatico svolto dalla società, adesso la scelta della convocazione spetti esclusivamente a Spalletti, che per la sfida contro ...

Inter-Lazio : Arriva il nuovo strappo tra Icardi e la società : Venerdì pomeriggio, Luciano Spalletti riunisce la squadra in sala video per preparare la partita con la Lazio. Ci sono tutti, anche Mauro Icardi ovviamente.Così l’allenatore coglie l’occasione e chiede all’ex capitano se abbia qualcosa da dire ai compagni. Maurito replica, parola più parola meno: «Ho già parlato con lei e con la società, non devo fare altro». Fine. Anzi, forse l’inizio di un nuovo strappo tra Icardi e l’Inter.Eccolo, il ...

Inter - avv. Nicoletti : 'Icardi fuori dai convocati? Non ne sapevamo niente' : Nonostante sia tornato ad allenarsi in settimana, non è stata ancora scritta la parola fine sul tormentone Mauro Icardi-Inter . L'ultimo episodio della serie è la non convocazione dell'attaccante ...

Zanetti : 'Ritorno di Mourinho all'Inter? Mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti. Icardi - nulla di strano...' : Anche Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport dopo il match tra Inter Forever e le leggende del Tottenham: 'Ci fa piacere, siamo onorati di essere stati invitati dal Tottenham in un giorno così speciale. Per noi è un motivo di prestigio, ci ...

