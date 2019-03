Incendio in ospedale a Ortona | nessun ferito

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Un principio disi è sviluppato nella tarda mattinata al quinto piano dell’civile di. Le fiamme sono divampate in una stanza di pochi metri quadrati ubicata lungo il corridoio degli ambulatori e che viene utilizzata come deposito di biancheria sporca del reparto di Medicina.Nel locale si sono propagati fumo e fiamme, che il personale ospedaliero ha cercato di tenere sotto controllo con l’uso degli estintori in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco di Chieti e diche hanno poi domato il rogo. Il fuoco si è sviluppato in un’area lontana dalla stanze di degenza, e dove questa mattina non c’erano né personale né utenti, vista la chiusura domenicale degli ambulatori.o e’ rimastone’ intossicato.Secondo la Asl si tratterebbe di undoloso, ma gli accertamenti dei vigili del fuoco- ancora in ...

